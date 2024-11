Quifinanza.it - Sciopero generale 29 novembre, chi si ferma: tutti gli orari

Oggi venerdì 29è il giorno del nuovo grandeproclamato da Cgil e Uil contro la Manovra finanziaria del governo Meloni. Il blocco coinvolgei settori, pubblici e privati, con la sola esclusione dei treni, che questa volta vengono risparmiati soltanto perché già interessati da un altrolo scorso weekend.Per quanto vengano come sempre garantiti i servizi minimi essenziali, oggi sino trasporti – dai mezzi pubblici in città (solo 4 ore e non più 8) agli aerei -, scuola, università, sanità, ma anche Poste, Inps, Agenzia delle entrate, Camere di commercio, giustizia.trasporti 29Bus, metro e tram, ma anche navi e traghetti, sino per 4 ore dalle 9 alle 13. Caos anche negli aeroporti: voli a terra dalle 10 alle 14; come riporta Ansa, Ita ha già cancellato 68 voli, di cui 18 internazionali e 50 domestici.