Gaeta.it - Ricordo di Lorys Stival: dieci anni dalla tragedia di Santa Croce Camerina

Facebook WhatsAppTwitter Il 29 novembre 2024 segna un tristeversario per, in provincia di Ragusa.fa, il piccolo, solo ottoe mezzo, rimase coinvolto in un caso che scosse profondamente l’Italia. Il suo omicidio, avvenuto ad opera della madre, Veronica Panarello, è rimasto un capitolo straziante nella cronaca nera del Paese. La commemorazione del bambino si terrà con una messa alle 18:30 nella chiesa madre della cittadina, in un tentativo di mantenere viva la memoria di un evento che ha segnato per sempre la comunità.L’omicidio divenne ucciso il 29 novembre 2014, in circostanze che hanno destato un’enorme attenzione da parte dei media. Il bambino venne strangolato nella propria casa alla presenza della madre, utilizzando delle fascette di plastica per elettricista.