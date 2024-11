Dailyshowmagazine.com - PUTCARE: “Lavorare Stanca”, il Rap che Racconta lo Sfruttamento con Poesia e Potenza

, finalista del prestigioso Music For Change 2024, torna con un brano che fonde rap e drammaturgia teatrale: “”. Il singolo, disponibile dal 22 novembre 2024, è incluso nella raccolta ufficiale del contest e nasce durante la fase Augmented Residency del Music For Change 15th Award, un riconoscimento europeo che premia musica e impegno sociale.Selezionato per trattare il tema “Lavoro e Dignità”,si è aggiudicato il Premio Speciale Rete Doc. Il brano trae ispirazione dall’omonima raccolta di poesie di Cesare Pavese e affronta le drammatiche condizioni di molti lavoratori immigrati in Italia, evocando la vicenda del bracciante Satnam Singh, vittima di violenza e.Un Viaggio tra Trap,e Denuncia Sociale“” si distingue per la sua capacità di mescolaree trap, creando un’atmosfera unica fatta di ritmi lenti (85 BPM), percussioni elettroniche e un ritornello intenso, capace di amplificare la tensione emotiva.