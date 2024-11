Puntomagazine.it - Pimonte: tentata estorsione a titolare di una ditta, un arresto

. L’indagato avrebbe intimato all’imprenditore di pagare una tangente per poter proseguire i lavoriI militari del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.Destinataria del provvedimento cautelare una persona gravemente indiziata del reato di, aggravata dal metodo mafioso. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli su delega della Procura della RepubblicaIn particolare, l’indagato avrebbe minacciato ildi una, che stava eseguendo lavori di adeguamento di un campo sportivo.Gli avrebbe intimato di pagare una tangente per poter proseguire i lavori, evocando la forza di intimidazione dei clan camorristici egemoni nella zona di