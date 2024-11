Oh aiuto ma che fa? Grande Fratello Lorenzo choc nel tugurio poi le urla di Yulia

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Ha lanciato una sedia in aria”., di nuovo. Niente da fare, le polemiche attorno a Spolverato non si placano, anche perché il giovane non fa altro che alimentare con alcuni gesti definiti ‘vergognosi’ da alcuni utenti dei social. E se ieri il compagno di Shaila Gatta ha dovuto passare un compleanno atroce ‘rinchiuso’ in, oggi è andato su tutte le furie dopo aver origliato e ascoltato la litigata clamorosa tra l’ex velina ed Helena Prestes. Le due infatti hanno avuto finalmente un confrontodi fronte a tutti.>> “Entra lei insieme alla figlia 18enne”., l’asso nella manica di Alfonso SignoriniDieci minuti di sfoghi ininterrotti della Gatta contro la modella brasiliana. Enelad origliare. C’è solo un problema: proprio il fidanzato di Shaila, negli ultimi due giorni ha fatto le pulci a chiunque provava a mettere un orecchio sulla porta delper parlare poi coi loro amici-amori.