Nessun dipinto del 1721 ha predetto la foto di Trump, Musk e Kennedy che mangiano McDonald’s

Ladi Donald, Elone RobertJr. mentresull’aereo del tycoon è diventata un simbolo della recente vittoria elettorale repubblicana. Un evento che, secondo quanto narrato sui social, sarebbe stato, ma questa volta non dai Simpson, bensì da un presuntodelad opera di un tale Deitz Nuützen.a predizione: si tratta di un falso generato con l’AI (e non solo).Per chi ha frettaL’immagine risulta essere lamodificata tramite l’AI.L’immagine presenta alcuni errori tipici dell’AI generativa.Il nome del fantomatico artista ha origine da un’espressione usata per mancare di rispetto.AnalisiLa narrazione viene così condivisa:Thispainting by Deitz Nuützen predicted the-Elon-RFK McDonalds dinnerIncredible scenario identico a questodel