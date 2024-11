Iltempo.it - "Mi stava sulle balle quando...". La Pellegrini disintegra Angelo Madonia: la verità sul caso di Ballando

Arriva l'intervento a gamba tesa di Federicasulche fa parlare tutti dicon le Stelle. La campionessa olimpica è stata intercettata da Valerio Staffelli, parlando dell'allontanamento di, suo (ex) istruttore di ballo e fidanzato di Sonia Bruganelli, concorrente poi eliminata dal programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci. “Devo dire che la produzione un po' mi ha stupito, non pensavo arrivassero a questo punto. Ma il percorso è finito e non solo per quello che è successo sabato”, le parole della stella del nuoto.Staffelli le ha chiesto se ha notato che, nell'ultima puntata, avrebbe sbagliato un passo e poi cercato in platea lo sguardo di compiacimento della fidanzata Bruganelli,è andata dritta al punto: “Ho notato, mentre eravamo di fronte alla giuria, che lui si girava spesso a guardare lei.