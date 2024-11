Formiche.net - Meloni porta il Mediterraneo globale in Lapponia. Ecco come

La partecipazione di Giorgiainal vertice a quattro “Nord-Sud” (previsto dopo il Consiglio Ue del 19 e 20 dicembre) segna un’altra tappa significativa su due tematiche strategicheUcraina e migranti oltre che certificare, una volta di più, l’impegno italiano in entrambi i dossier. Agli altri partner convenuti, Svezia, Grecia e Ue, l’Italia ribadirà la volontà di supre Kyiv anche nell’ottica di una pace giusta e la progettualità, ormai da due anni in atto, sull’emergenza migratoria, basata sul modello albanese e sulla convinzione che sono i governi a decidere la gestione dei flussi e non più gli scafisti. Più in generale, lo schema a quattro del forum può rivelarsi utile braccio operativo per provare a dare soluzioni alle crisi in atto e, al contempo, rafforzare una cooperazione quadripartita anche per le future sfide che toccano i due lembi estremi dell’Ue.