Ilgiorno.it - L’unione fa la forza. Aeb e A2a, un bilancio da oltre 157 milioni di euro

Tra diretto e indotto, l’alleanza Aeb e A2a ha portato nel 2023157diin Brianza, sottoforma di forma di dividendi per i Comuni soci, stipendi per i dipendenti, imposte, canoni e concessioni locali, sponsorizzazioni, liberalità, erogazioni ad associazioni e ordini ai fornitori. Un terzo di questi, 52,1di, sono generati da Aeb con le società controllate, Gelsia (energia elettrica e gas) Gelsia Ambiente (raccolta rifiuti) RetiPiù (distribuzione, gas ed elettricità), A2a illuminazione (illuminazione pubblica) a cui si aggiunge Vge05 creata ad hoc per la gestione di un grande parco fotovoltaico in Friuli Venezia Giulia. Il valore generato sul territorio è aumentato del 32% rispetto al 2022 e risultano in forte crescita anche gli investimenti che nel 2023 hanno raggiunto i 33di