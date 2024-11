Sport.quotidiano.net - Lucchese - Il campionato dà i numeri. Manca il segno "X» al "Benelli» contro la Vis, quattro i blitz

Viaggio nella capitale italiana della cultura per il 2024, nella patria di Rossini. A Pesaro laaffronta una Vis in gran forma, reduce dalla vittoria di Rimini, in piena zona play-off. Rossoneri che, dopo il successo nel derby con il Pontedera, sono usciti dalla fascia play-out al momentoo. Sarà il duello tra il quarto miglior attacco, quello marchigiano,la seconda peggior difesa, quella della Pantera, a pari merito con la Spal. Al "" si contano 6 precedenti nell’ultimo secolo e, clamorosamente,il pareggio. Mai un"X" a Pesaro. Bendella: il primo nella stagione 1960-’61, con un rotondo 4-2. L’11 dicembre 1969, invece, finì 1-0 per la. E si giocherà di dicembre anche questa volta, domenica prossima, giorno 1° del mese natalizio.