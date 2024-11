Ilgiorno.it - L’officina con una marcia in più. I ragazzi speciali riparano le biciclette dei dipendenti St

Leggi su Ilgiorno.it

Venticinque tirocinanti in cinque anni, si amplia la ciclofficina di St per disabili. I lavoratori ripareranno e custodiranno ledegli oltre 5miladel colosso del chip con casa madre ad Agrate. Riparte, dopo l’avvio nel 2019, il progetto dell’Isola formativa per disabili con Provincia e la cooperativa sociale di Arcore “Lo sciame“. All’interno dell’azienda c’è uno spazio dove ifanno una vera esperienza di lavoro, maturando competenze e stringendo rapporti personali, tutto sotto gli occhi vigili di tutor. St ha ampliato la “palestra“ dove fare ogni giorno esperienza misurandosi anche con lo stress legato all’attività professionale. Il nuovo accordo porta in dote il raddoppio del. In queste realtà non si impara solo un mestiere, che pure è fondamentale per conquistare l’autonomia, ci si abitua soprattutto ad affrontare il tran tran quotidiano, valore aggiunto di un’iniziativa destinata a lasciare il segno.