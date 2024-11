Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km Ruka 2024 in DIRETTA: Niskanen e Karlsson rompono l’egemonia norvegese! Pellegrino 15mo come un anno fa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.45: Gara conclusa. Per oggi è tutto, appuntamento a domani con le sprint. Grazie per averci seguito e buona giornata!13.43: Di sicuro la scelta dei materiali non è stata ottimale per gli azzurri che hfatto fatica, forse più nei tratti di discesa che in quelli più duri. L’ouverture distoricamente non ha mai regalato soddisfazioni enormi ai colori azzurri e la tradizione è stata rispettata. Vedremo se gli azzurri saprrifarsi nelle sprint e nelle mass start in tecnica libera13.41: Per l’Italia positivo il debutto diche èa 1’02”, stesso piazzamento dell’scorso. Male, invece, gli altri italiani,. Ci si aspettava sicuramente da Barp che ha chiuso al 34mo posto a 1’31”, con un forte calo nel finale, 52mo Ventura a 2’03”, 59mo Daprà a 2’13”, 60mo De Fabiani a 2’17”, 70mo Ganz a 2’47”13.