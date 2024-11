Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: fasi iniziali estremamente interessanti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:14 Situazione attuale della posizione: il Bianco ha finora un movimento importante dei pezzi, al netto di pedoni ancora spesso arretrati (ma è molto interessante la questione di b4 sul lungo termine). Per quanto riguarda il Nero, catena b7-c6-d5, ma mobilità abbastanza limitata pur con l’Alfiere che controlla un’importante diagonale.11:10 C’è anche un’altra opzione che è Ce5 con il Cavallo in d7. In generale situazione piena di motivi strategici.11:07 A questo punto sono tante le opzioni per il Nero: la spinta aggressiva in a5, la centralizzazione della Torre in e8 oppure un gioco, se non più offensivo, quantomeno più dinamico con Ce4.11:05ritira l’Alfiere più indietro che può, 12. Ah7.gioca immediatamente 13.