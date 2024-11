Iltempo.it - L'auto elettrica si è fermata: ora l'Italia guida il gruppo degli "scettici

Leggi su Iltempo.it

«Siamo particolarmente soddisfatti dell'ampia convergenza di posizioni espressa dai Paesi Ue sul nostro non-paper, relativo al settoremotive europeo. Una proposta che, di fatto, si colloca oggi al centro dell'agenda della Commissione Europea. Come sottolineato dalla vicepresidente Margrethe Vestager, la presidente Ursula von der Leyen ha confermato il suo impegno diretto su questo dossier. Questo rafforza l'importanza strategica del tema, cruciale per l'industria e l'occupazione in Europa, e ci rassicura sul fatto che sarà una delle priorità chiave nei primi 100 giorni della nuova Commissione». Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso al termine della riunione del Consiglio Competitività a Bruxelles, in cui è stato discusso il non paper sul settore dell'motive europeo promosso dae Repubblica Ceca, firmato anche da Austria, Slovacchia, Bulgaria, Polonia, Malta e Romania.