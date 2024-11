Quotidiano.net - La Cei bacchetta le famiglie italiane: “Pochi figli e troppi animali. Problema sociale”

Roma, 29 novembre 2024 – "'pets'". Lo sottolinea la Cei, nel Messaggio per la 47esima Giornata Nazionale per la Vita, che si celebrerà il 2 febbraio 2025. "Non si sfruttino le donne come contenitori dialtrui" Un messaggio non nuovo per la Conferenza episcopale italiana (l’assemblea permanente dei vescovi italiani) e più volte lanciato da papa Francesco. "Nel nostro Paese, come in molti altri dell'occidente e del mondo, si registra da anni un costante calo delle nascite, che preoccupa per le ricadute sociali ed economiche a lungo termine; alcune indagini registrano anche un vistoso calo del desiderio di paternità e maternità nelle giovani generazioni, propense a immaginare il proprio futuro di coppia a prescindere dalla procreazione di", scrivono i vescovi italiani che rimarcano come altri studi rilevino "un preoccupante processo di 'sostituzione': l'aumento esponenziale deglidomestici, che richiedono impegno e risorse economiche, e a volte vengono vissuti come un surrogato affettivo che appare assai riduttivo rispetto al valore incomparabile della relazione con i bambini".