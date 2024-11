Sport.quotidiano.net - Juve, Vlahovic e le difficoltà sul rinnovo. David chiede tanto. C’è Zirkzee

Torino, 29 novembre 2024 – Senza ildi Dusanladovrà fare riflessioni. E saranno profonde. Il serbo ha un ingaggio a salire fino al 2026, ma la cifra è troppo alta per il bilanciontino che vuole spalmare i costi annui del giocatore su più stagioni, nella fattispecie dividere l’ingaggio da 12 milioni di euro. Serve spalmare e abbattere la quota a bilancio per generare margina di manovra, ma che Dusan possa accettare è tutto da verificare. Così, non è da escludere una cessione a giugno, con conseguente necessità di reperire un sostituto., segnali tiepidi Cristiano Giuntoli alle prese con un file ostico. Quello di Dusan. Da un lato c’è una coesistenza con Thiago Motta che non è sbocciata del tutto, le richieste difensive del tecnico non piacciono granché alla punta che ne ha parlato in nazionale, i due poi si sono confrontati, e dall’altro c’è il nodo mercato, che dovrà essere districato da qui a giugno.