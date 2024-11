Liberoquotidiano.it - Juve, Thiago Motta non fa miracoli? Scatta un assurdo linciaggio: chi lo attacca

Lantus è in una botte di ferro con, uno che ha le spalle così larghe da poter reggere serenamente il peso delle critiche. Soprattutto quando sono perlopiù strumentali, con l'obiettivo di colpire la Signora per riportare in alto il nome di Max Allegri. È grave che a questo giochino partecipino non tanto i tifosi, quanto gli addetti ai lavori, che pure dovrebbero essere oggettivi nei giudizi: e invece spesso la discussione si riduce a una lotta senza contenuti tra “allegriani” e “mottiani”. Così si perde di vista il nocciolo della questione: nessun allenatore al mondo sarebbe in grado di ottenere risultati migliori con questa, che ha perso una sola partita in tutta la stagione (1-0 contro lo Stoccarda) nonostante l'emergenza perenne a causa degli infortuni. I bianconeri sono agganciati al treno delle prime in campionato e non avranno problemi a centrare almeno i playoff in Champions: insomma, sono esattamente dove si aspettavano di essere a questo punto della stagione, nonostante le avversità maggiori di quelle preventivate.