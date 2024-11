Gaeta.it - Incidente lungo l’autostrada del Brennero: scontro tra due tir provoca lunghe code

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un graveha bloccato la corsia sud deldel, precisamente alla zona di Vadena, dove due tir si sono scontrati in prossimità di un cantiere. L’episodio, avvenuto intorno alle 11:45, ha richiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco di Egna e del Corpo Permanente di Bolzano. L’evento ha generato notevoli disagi al traffico, con file che si sono estese per chilometri nella direzione sud.I dettagli dell’Il violentotra i due mezzi pesanti ha avuto luogo in una zona contrassegnata da lavori in corso. Il personale dei vigili del fuoco ha dovuto affrontare una situazione complessa a causa della gravità dei danni riportati da uno dei tir, il quale ha subito una deformazione significativa del rimorchio. Grazie alla prontezza dei soccorritori, il conducente ferito è riuscito a liberarsi autonomamente dai rottami e ha ricevuto assistenza immediata.