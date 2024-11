Lanazione.it - Il Rotary Club ricorda Anna Scotto. Ecco il premio "Una donna per le donne"

Leggi su Lanazione.it

Un riconoscimento speciale per Maria Gloria Pelli per il suo impegno sociale nella comunità. Domani alle 18, nella sala consiliare del palazzo comunale a Porto Santo Stefano, si svolgerà la 2^ edizione del"Unaper le". Il, organizzato dalMonte Argentario, è nato nel 2023 in memoria dell’avvocato(nella foto) che a soli 59 anni si è dovuta arrendere a una terribile malattia. Molto conosciuta, ha sempre sostenuto i diritti dellesia nella professione che come componente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Monte Argentario e come socia delMonte Argentario, dove ha ricoperto anche la carica di presidente. Il, un’esclusiva creazione in ceramica dell’artista Doriana Melosini raffigurante una scarpetta rossa, verrà consegnato a Maria Gloria Pelli per i tanti anni di impegno sociale nella comunità locale.