Bollicinevip.com - GF, Lorenzo Spolverato su tutte le furie nel tugurio: è scontro con Yulia

È lite traBruschi al Grande Fratello, cosa è successo nelfurioso al Grande Fratello,si scaglia contro di luiNuove tensioni al Grande Fratello, nelle scorse ore è scoppiato un acceso litigio tra Helena Prestes e Shaila Gatta, dalha cercato di capire cosa si stessero dicendo ma gli altri gieffini si sono infastiditi dal momento che ha violato il regolamento.I gieffini non possono comunicare tra casa ein questi giorni non ha fatto che ripeterlo ai suoi compagni di avventura ma quando di mezzo c’è stata Shaila non ha affatto pensato alle regole. Sentendo la fidanzata al centro di una ‘faida’ con la Prestes è andato sule, ha anche sbattuto uno sgabello.Vedendolo attaccato al muro mentre provava a sentire cosa accadeva nella casa più spiata d’ItaliaBruschi non è rimasta in silenzio.