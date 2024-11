Ilrestodelcarlino.it - Furto in pieno centro. Ladri al ristorante Gustavo

Hanno messo a soqquadro il locale, portato via il fondo cassa e manomesso le telecamere di sorveglianza. E tutto in, accanto al teatro Alighieri. C’è stato unal, aperto a pranzo in via Mariani. È probabile che si sia verificato nella notte tra mercoledì e ieri, ma potrebbe essere avvenuto anche il pomeriggio precedente: il locale infatti aveva chiuso come di consueto alle 16 di mercoledì per riaprire la mattina seguente, quando il cuoco alle 6 è entrato per iniziare le preparazioni per il pranzo. E ha scoperto l’avvenuto. "Al suo arrivo ha trovato la porta socchiusa – spiegano dal– e una volta dentro ha visto che tutto era in disordine. Ha quindi realizzato quello che era successo e ha dato l’allarme". Secondo la prima ricostruzione pare che isiano entrati forzando una porta, quella che è stata trovata aperta, sulla quale sono presenti alcuni segni che fanno pensare a questa ipotesi.