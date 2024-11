Lanazione.it - Fondazione CR Firenze apre tre bandi per sostenere spettacoli e attività artistiche

, 29 novembre 2024 - Al via treoerarte edal vivo.CRrinnova il suo impegno per il 2025 a favore delle realtà operanti nel comparto artistico e culturale della Città Metropolitana die delle province di Arezzo e Grosseto: nell’ambito della Missione Cultura dellae del Settore Arte,e Beni Culturali, vengono aperti tredestinati a soggetti, enti e istituzioni no-profit per la richiesta di contributi volti alla realizzazione di progetti di spettacolo dal vivo, arti visive,e culturali. Un impegno importante che mira ala produzione e la programmazione di rappresentazionima anchela dimensione sociale e educativa con l’obiettivo di sviluppare nuovi pubblici e potenziare l’inclusione sociale e la partecipazione alla pratica dell’arte come stimolo al benessere della comunità.