Fare impresa via al progetto per i giovani

Al via il“Start up your ciny”, che vede il Comune capofila del Bando regionale “La Lombardia è dei2024”. La prima delle azioni prevede la possibilità per itra i 18 e i 34 anni di partecipare gratuitamente al corso di formazione per imprese culturali e creative, gestito dai formatori professionisti di MagmaSociale. Il corso sarà composto da moduli, divisi per argomenti: il 9 dicembre alle 18 il programma verrà presentato al centro culturale Il Pertini (per iscriversi bisogna registrarsi al link: https://bit.ly/3ZmXwk5). Si partirà da una panoramica sulle realtà culturali e creative, esplorando cosa significaoggi, tra innovazione, sostenibilità e impatto sociale. Attraverso lezioni dedicate, i partecipanti impareranno a costruire un business plan, pianificare e progettare attività, navigare tra gli aspetti normativi per avviare e gestire un’organizzazione.