Esce ‘Alaska Baby’, il nuovo album di Cesare Cremonini

Leggi su Corrieretoscano.it

torna sulla scena con, ilin uscita venerdì 29 novembre. Un viaggio che parla di rinascita, di calare la maschera, di un uomo alla ricerca dei propri confini, spaziali e non, da Bologna all’Alaska passando per l’America.Arrangiamenti sontuosi, archi e chitarre che richiamano gli anni ’60 caratterizzano il disco, e permettono all’artista di ampliare i propri orizzonti lungo la direttrice dell’amore.L’“Viviamo in un mondo di esordienti, pieno di energia vitale di chi è alle prime esperienze, e per un artista che ha una storia lunga come la mia è un momento delicatissimo – dice– Sapevo che dovevo trovare un’energia vitale nuova. È come se l’, e questo percorso musicale che sto facendo, mi avesse chiesto di lasciare ciò a cui mi ero aggrappato fino a quel momento.