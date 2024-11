Ilrestodelcarlino.it - Efficientamento Energetico e Comunità Energetiche Rinnovabili

Le direttive europee, come il Decreto "Case Green", impongono obiettivi ambiziosi per la riduzione delle emissioni e l’aumento dell’efficienza energetica degli edifici, in particolare attraverso l’attuazione di progetti di. L’adozione di tecnologiee nuove strutture sociali, tra queste, le(CER) offrono una possibile soluzione per ridurre la dipendenza dalle fonti fossili, migliorando l’autosufficienza energetica a livello locale. Le CER possono essere considerate strutture sociali, poiché non si limitano a fornire benefici energetici ed economici, ma promuovono anche la collaborazione e la partecipazione tra cittadini, enti locali, e imprese. Tra il 2020 e il 2023, l’area Metropolitana di Bologna ha investito in modo significativo su progetti di, sostenuti dal Superbonus, per ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2.