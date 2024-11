Ilfoglio.it - È il giorno dello sciopero generale contro la manovra

Parte oggi loproclamato da Cgil e Uilla. Per otto ore (o per l'intera durata del turno lavorativo) si potranno fermare i lavoratori di tutti i settori, pubblici e privati. A rischio per tutto ilinfatti sono, tra le altre, le attività di fabbriche, scuole, sanità, poste, fatta eccezione per il trasporto ferroviario e il trasporto merci su rotaia. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, il trasporto aereo e marittimo, l'astensione è stata precettata dal ministro dei Trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini, che ha ridotto la lunghezza della protesta a quattro ore. Una mossa fatta “per evitare agli italiani l’ennesimo venerdì di caos”, sostiene il titolare del Mit su X. I sindacati hanno immediatamente fatto ricorso al Tar. Ricorso però respinto ieri dai giudici amministrativi.