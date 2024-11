Ilfattoquotidiano.it - De Luca: “Netanyahu criminale, ma da Usa e Ue due pesi e due misure. La condanna di Putin era stata accolta con applausi…”

“In Medio Oriente è stato raggiunto un accordo di cessate il fuoco in Libano. In Libano ci sono stati quasi 5mila morti, soprattutto donne e bambini. Nelle scorse settimane la Corte penale internazionale hato comedi guerra, e anche in questa circostanza abbiamo verificato che i Paesi occidentali hanno duee due. Ladicon gli applausi, quella dicon qualche balbettio”. Lo ha detto nella tradizionale diretta del venerdì, Vincenzo De, presidente della Regione Campania.L'articolo De: “, ma da Usa e Ue duee due. Ladieracon applausi.” proviene da Il Fatto Quotidiano.