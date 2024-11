Cultweb.it - Com’è morta Natalie Wood? Il mistero non è mai stato risolto

Leggi su Cultweb.it

La notte del 29 novembre 1981, l’attricescomparve nelle acque al largo dell’isola di Santa Catalina, in California. La sua morte, avvenuta in circostanze misteriose, ha da allora alimentato un intrigante giallo, con teorie e interrogativi che si sono susseguiti nel corso degli anni. Ma come sono andate effettivamente le cose?si trovava a bordo del suo yacht, lo Splendor, insieme al marito Robert Wagner, all’attore Christopher Walken e al capitano Dennis Davern. La serata trascorre apparentemente tranquilla, ma nelle prime ore del mattino la giovane attrice scompare. Il suo corpo viene ritrovato il giorno successivo, annegato, a circa un miglio di distanza dalla barca., l’indimenticabile Maria di West Side Story – Fonte: Rai CulturaDa quel momento le circostanze della morte disono sempre state avvolte nel