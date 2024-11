Ciao amore so’ nnamurate e te la collezione di Giada Benincasa per Michele Franzese | presentazione nello store di via Calabritto

Leggi su Ildenaro.it

Grande successo per il private event diin occasione del lancio della capsule collectionSo’e te realizzata ad hoc per il suo amico imprenditore campano. E proprio nel palazzo della sua boutique di tre piani dedicati alla moda di lusso in via Domenico Morelli 6 a due passi da Piazza dei Martiri, una delle zone più prestigiose della città partenopea, ha avuto luogo l’evento che ha visto la partecipazione di molti volti noti del panorama della moda tra influencer e amici del brand.è una linea di prêt-à-porter e maglieria di lusso nata dalla passione e dall’esperienza della sua omonima fondatrice e designer, guidata da una visione stilistica ricca di glamour, colore e creatività, e profondamente radicata nella qualità e nella raffinatezza del Made in Italy.