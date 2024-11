Biccy.it - Chiara Cainelli è una nuova concorrente del Grande Fratello

L’inversione di marcia preannunciata dagli insider delsta prendendo forma con la creazione di un nuovo mini-cast che andrà a integrarsi con quello storico che è stato letteralmente, giudicando dagli ascolti, respinto dal pubblico. L’ultimo nome che si aggiunge alla lista dei nuovi ingressi è quello di.La ragazza, anticipata da Davide Maggio che su Twitter aveva preannunciato “Alentreranno lunedì anche dei nip. Ne annuncio uno sul sito a breve“, fa parte della categoria delle persone non famose anche se in realtà ha già bazzicato più di una situazione, come direbbe Carmen Di Pietro. Durante la stagione 2019/2020 è stata una corteggiatrice di Carlo Pietropoli a Uomini & Donne, mentre l’anno precedente ha tentato la carta Miss Italia vincendo la fascia di Miss Trento.