Ilrestodelcarlino.it - Buon compleanno, Confabitare!

Domenica 10 novembre 2024,ha celebrato un traguardo significativo: 15 anni dalla sua fondazione. Nata a Bologna il 10 novembre 2009, l’associazione, guidata dal Presidente Nazionale Alberto Zanni, è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento essenziale per i proprietari immobiliari italiani attraverso iniziative di sensibilizzazione, convegni, fiere e seminari, rappresentando al meglio gli interessi dei proprietari immobiliari mantenendo viva l’attenzione pubblica e politica su temi essenziali per la qualità della vita abitativa. Nel suo quindicesimo anniversario,non solo festeggia la longevità, ma riflette su un percorso fatto di azioni, collaborazioni e sfide superate al fianco dei suoi associati e guarda al futuro con la stessa determinazione e ambizione degli inizi: «Questa celebrazione - commenta Alberto Zanni - non è solo un anniversario, ma un’occasione per ringraziare tutti coloro che, a, lavorano ogni giorno per garantire diritti, tutele e qualità abitativa a migliaia di famiglie italiane».