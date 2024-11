Formiche.net - Bilancio a rischio e crisi di governo, tempesta perfetta in Francia?

Al momento ci sono più difficoltà che porte aperte per il premier francese Michel Barnier, in carica da meno di tre mesi, che non riesce a trovare una quadra sule rischia di andare incontro ad unapolitica (e finanziaria) entro fine anno. Troppo labile il pertugio in cui sperava di far passare misure draconiane per ottenere una manovra in linea con le richieste Ue e soprattutto in grado di ottenere l’appoggio degli alleati. Alla sua destra i lepeniani di Bardella potrebbero decidere di accelerare lae far mancare i voti decisivi. A quel punto si innescherebbe un meccanismo abbastanza raro nel Paese, con un esercizio provvisorio e l’esigenza di un nuovo esecutivo (dal momento che per nuove urne occorrono per legge 12 mesi dalle precedenti).Verso la sfiducia?Attualmente la maggioranza assoluta non c’è nella coalizione che sostiene l’ex commissario europeo scelto da Emmenuel Macron per bypassare lo stallo seguito alle scorse elezioni politiche: ilè supportato dai centristi di Macron e dai conservatori, che insieme detengono più seggi del Nuovo Fronte Popolare, coalizzatosi al secondo turno per impedire il successo del gruppo di Marine Le Pen.