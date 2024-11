Metropolitanmagazine.it - Beyoncè, la portavoce risponde alle voci sul nuovo tour

A distanza di un anno dal trionfale “Renaissance” con il qualesi è esibita in tutto il mondo, hanno cominciato ad inseguirsi rumours su un presuntodell’artista, a seguito della partecipazione all’Half Time Show del match NFL che si terrà il 25 dicembre.Lo show annunciato da Netflix sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma e vedrà il debutto live dei brani di Cowboy Carter, ultimo album diche sarà sul palco dell’NRG Stadium di Houston. Per l’attesissimo live della 43enne sono inoltre previsti grandi ospiti che figurano tra le collaborazioni del lavoro in studio, dove spiccano i nomi di Dolly Parton, Post Malone, Miley Cyrus e Shaboozey. Al tempo stesso in vista dell’imminente show, sono circolati rumours tra i fan su un possibile annuncio sul palco della venue texana riguardante un ritorno live dell’artista.