Terzotemponapoli.com - Aspettando Torino-Napoli con Montervino

Francesco, direttore sportivo della Virtus Francavilla ed ex centrocampista del, è intervenuto a Radio Kiss Kiss. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Radio Goal’. “Che ci fosse un’unione importante nel gruppo squadra delè evidente, io vedo come si sacrificano i calciatori per la causa comune e questo va al di là di un aspetto tecnico. Se hai sulla panchina uno come Conte non può non esserci un gruppo unito. Turn over ao con la Lazio? Non farà rotazione estreme, ne sono certo. Forse Conte potrebbe cambiare un paio di giocatori, ci può stare che giovedì anche un altro paio possano essere cambiati”. Nel, contro il.“Penso che apossa riposare Politano, al suo posto ci vedo più Ngonge che Neres. Il brasiliano lo vedo più nella posizione di Kvaratskhelia.