Arte, musica e magia illuminano il Natale di Ravenna

Per le prossime festività,si trasforma in un palcoscenico magico, con un calendario ricco di eventi, all’insegna del connubio tra cultura, tradizione e divertimento, per offrire a cittadini e visitatori di tutte le età un’esperienza unica ed emozionante. La mostra I’M A MOSAIC! Fino al 12 gennaio al MAR – Museo d’della città di, si può visitare I’M A MOSAIC! Da Severini, Sironi e Fontana a Paladino, Plessi e Samorì, organizzata dal Comune di- Assessorato alla Cultura, dal MAR e dall’ Accademia di Belle Arti Statale di, la mostra che celebra il centenario della Scuola del Mosaico, con un viaggio senza precedenti nell’del XX e XXI secolo. Questa straordinaria esposizione intreccia passato e futuro dell’musiva, dimostrando come il mosaico, da antica tradizione, oggi sia un linguaggio d’avanguardia in grando di evolversi e stupire continuamente.