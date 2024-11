Iltempo.it - A Pescara nasce SAE Comics, la nuova realtà dedicata al fumetto

Su iniziativa della Fondazionebruzzo e del Gruppo SAE Spa prende vita SAESrl, un nuovo soggetto dedicato al mondo dele della comunicazione integrata ad esso riferibile. La SAESrl, con sede ain Corso Umberto I, 83,con un capitale sociale di 300.000 euro, di cui il 51% è stato sottoscritto da SAE Spa, gruppo guidato dall'abruzzese Alberto Leonardis che spazia dall'editoria locale (Tirreno,Sardegna, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio,Ferrara e altre testate) alla comunicazione integrata con Next Different, e il 49% dalla Fondazionebruzzo. Questo progetto mira a diventare un punto di riferimento per l'intera filiera del, dall'illustrazione e produzione editoriale, a mostre ed eventi, fino all'animazione e al cartoon, contribuendo a meglio far apprezzare il sempre più affascinante ruolo della Nona Arte.