Igae sospesa per un mese. L’Itia, l’InternationalIntegrity Agency, oggi ha confermato che, attuale2 del ranking Wta, ha accettato una sospensione di un mese nell’ambito del Programma antidoping. Tutto dopo essere risultataalla trimetazidina (TMZ, una sostanza proibita) in un campione dell’agosto 2024.Igasospesa per dopingIl caso, per certi versi, ricorda quanto accaduto a Jannik Sinner pochi mesi fa. Qui, l’Itia ha accettato il legame tra il test positivo e la contaminazione attraverso un farmaco regolamentato senza prescrizione medica (melatonina). Si tratta di un prodotto venduto in Polonia, che Igaaveva assunto per problemi di jet lag e sonno. Come per Sinner, dunque, una violazione non intenzionale. In relazione al livello di colpa della, poiché il prodotto contaminato era un farmaco non prescritto regolamentato nel suo Paese di origine e di acquisto, considerando tutte le circostanze del suo utilizzo (e altri casi di prodotti contaminati ai sensi del Codice Mondiale Antidoping), il livello di colpa è stato riassunto come “Nessuna colpa o negligenza significativa”.