Lanazione.it - SYNLAB per la tua salute

Leggi su Lanazione.it

Responsabilità, affidabilità, innovazione. Sono queste le tre parole che caratterizzano, azienda leader europea nella medicina di laboratorio e della diagnostica medica, con una proposta completa di servizi dedicati a pazienti, medici, cliniche, aziende e industria farmaceutica. Anche in Toscanasi impegna quotidianamente per mettere al centro del proprio operato il benessere delle persone e la loro, nel rispetto del territorio e dell’ambiente. L’obiettivo primario è quello di offrire una base solida e affidabile a tutti i cittadini per prendere le migliori decisioni terapeutiche possibili, garantendo i più elevati standard qualitativi oggi disponibili. Presente nel mondo in più di 30 nazioni e in 8 regioni italiane, in Toscanaopera da più di 10 anni su tutto il territorio regionale con oltre 40 centri, tra Medical Center e Punti Prelievo, anche in convenzione con i principali fondi sanitari e assicurazioni.