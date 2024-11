Quotidiano.net - Stellantis, Mirafiori si ferma per un mese

Nuovo stop produttivo aha comunicato la sospensione dell’attività alle carrozzerie dal 2 al 17 dicembre, con la chiusura collettiva dal 18 al 5 gennaio e riapertura quindi l’8 gennaio. In tutto sono interessati 1.800 dipendenti che lavorano sulle linee della 500 elettrica e delle Maserati GranTurismo e GranCabrio.ha spiegato il provvedimento con la "persistente situazione di incertezza nelle vendite di vetture elettriche", precisando che "il segmento delle city car elettriche in Europa nei primi 10 mesi dell’anno si è ridotto del 54% rispetto al 2023. Questo non è sufficiente a mantenere una continuità nella produzione". Per questo l’azienda ha deciso di produrre adalla fine del 2025 la nuova 500 ibrida.sostiene di essere "mente impegnata a garantire la continuità di tutti i suoi impianti e delle sue attività" e di "stare lavorando duramente per gestire al meglio e traguardare questa cruciale fase della transizione verso l’adeguamento e l’adozione delle nuove piattaforme tecnologiche".