Sport.quotidiano.net - Serie C. Carpi, Figoli ritrovato: "A Legnago per fare punti»

L’inizio è stato tutto in salita, colpa di un dolore al ginocchio che non gli permetteva di allenarsi al massimo. Ma da un mese a questa parte il motore di Matteosta finalmente raggiungendo i giri giusti e nelle ultime 7 giornate mister Serpini lo ha schierato da titolare per ben 6 volte, ottenendo risposte positive dal centrocampista di Sarzana, pronto alla prima vera battaglia che può spostare gli equilibri della stagione delsabato a. "Ora sto bene – le sue parole – e mi piace il nostro modo di giocare sia in fase di possesso che di non possesso. I compagni sono completi, sannoentrambe le fasi. Io inizio a sentirmi bene, a nonpiù fatica a correre. Penso di essere a un buon punto nel percorso di crescita". In Veneto iltroverà da avversario (anche se in tribuna per squalifica).