Sciopero aerei 29 novembre | ecco i voli cancellati

Roma, 272025 – Il 29sarà una giornata complicata per chi viaggia in Italia. Nonostante la precettazione del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, infatti, la mobilitazione di 8 ore proclamata da Cgil e Uil e che coinvolgerà i settori del pubblico e privato ci sarà. Si preannunciano disagi per il trasporto pubblico e, sebbene i treni resteranno esclusi dallo, moltisono a rischio cancellazione.quali. Su un totale oggi di circa 450 movimentiin partenza, risultano una cinquantina, al momento, i, quasi esclusivamente su rotte interne o europee, dall'operativo all'aeroporto di Fiumicino a causa della serie di agitazioni che interessano, dalle 14 alle 18, il trasporto aereo. Oltre alloproclamato da alcune sigle sindacali dei controllori di volo, incrociano le braccia anche i lavoratori delle compagnie low cost, come i piloti ed assistenti di volo di Ryanair, Malta Air e della società CrewLink, di Easy Jet Volotea, accanto all'agitazione, proclamata da Cub Trasporti ed Usb, nel comparto del trasporto aereo e dell'indotto.