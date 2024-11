Iltempo.it - Rottura tra Bruganelli e Madonia? L'indizio inequivocabile dopo l'addio a Ballando con le Stelle

Leggi su Iltempo.it

il tumulto causato dal litigio di Angelocon Selvaggia Lucarelli a ”con le", si vocifera che Soniae il ballerino si sarebbero separati. Le parole di Sonia, poi, hanno alimentato ancor di più i rumors sulla separazione: “Angelo ora è libero, libero, libero”. Dal canto suo, intervistato dal “Corriere della Sera”, ha descritto il loro momento come "complesso”, lasciando intendere che non è chiaro se il loro legame sia ancora romantico. "E' un periodo complesso e pieno di mille cose nuove. Abbiamo occhi diversi e tante cose di cui parlare”, ha detto. Sonia invece, durante un'intervista a "La Vita in Diretta", ha rivelato di aver appreso della situazione di Angelo solol'eliminazione dal programma. Ha dichiarato che lui sta bene, mentre lei si sente ancora scossa dagli eventi.