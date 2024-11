Roma, detenute aggrediscono tre agenti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.21 Duedell'Istituto per minorenni di Casal del Marmo dihanno inscenato una protesta, prima devastando parzialmente un cancello del reparto con una branda usata come ariete e poi aggredendo treintervenute per fermarle. Una delleha riportato una ferita al naso guaribile in 10 giorni. Il carcereno non è nuovo a episodi analoghi, denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, per il quale non ci sono stati provvedimenti per risolvere una situazione di disagio.