Rapporto Agenas, le pagelle delle Asl toscane. Chi fa meglio e chi peggio: la classifica

Arezzo, 28 novembre 2024 – Durante il Forum risk management di Arezzo,, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ha presentato i dati aggiornati al 2023 relativi alle performanceaziende sanitarie pubbliche italiane. Un'analisi approfondita che ha interessato 110 aziende territoriali e 51 ospedaliere, mettendo in luce pregi e criticità del sistema sanitario nazionale. In Toscana, la fotografia scattata mostra un panorama con punte di eccellenza ma anche alcune aree di miglioramento. La valutazione si è basata su 34 indicatori per le aziende territoriali, suddivisi in sei macro-aree: prevenzione, distrettuale, ospedaliera, sostenibilità economico-patrimoniale, outcome, cioè esiti, e processi organizzativi. Per le aziende ospedaliere, sono stati utilizzati 27 indicatori in quattro aree: accessibilità, gestione dei processi organizzativi, sostenibilità economico-patrimoniale e investimenti.