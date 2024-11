Lapresse.it - Pulcini uccisi, a Roma protesta animalista davanti ai ministeri Agricoltura e Salute

Milioni dimaschiogni anno nell’industria delle uova. Animal Equality, organizzazione internazionale per la protezione degli animali allevati a scopo alimentare, è scesa in piazza aperre contro i ritardi nell’attuazione della legge che vieta questa pratica. Gli attivisti animalisti hanno manifestato questa mattina con striscioni e cartellial Ministero dell’, della Sovranità alimentare e delle foreste e al Ministero dellaper chiedere di adottare i provvedimenti ancora mancanti necessari per fermare l’one deimaschi, come previsto da una legge approvata nel 2022.Milioni dimaschiin Italia ogni anno“Oggi siamo qui per far sentire la voce degli animali e chiedere di rispettare le norme che li dovrebbero tutelare.