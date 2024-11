Movieplayer.it - Pirateria online: smantellata una delle più vaste reti di streaming illegale

Leggi su Movieplayer.it

L'operazione Taken down della polizia ha smantellato la più diffusa organizzazione criminale attiva nel settore dellache serviva illegalmente oltre 22 milioni di utenti. La polizia, coordinata dalla Procura di Catania, ha eseguito un'operazione chiamata Taken Down contro laaudiovisiva in Italia ed Europa. L'attività ha portato allo smantellamento di quella che è stata definita la più diffusa organizzazione criminale transnazionale, in grado di servire illegalmente oltre 22 milioni di utenti. I dettagli dell'operazione A lavorare all'operazione sono stati oltre 270 operatori della polizia postale che hanno compiuto ben 89 perquisizioni in 15 regioni italiane e hanno collaborato con i colleghi stranieri in occasione di 14 perquisizioni nel Regno Unito, Olanda, Svezia, Svizzera, Romania e Croazia, nei confronti di 102 persone.