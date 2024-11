Pirateria l’allarme dalla Francia | il 55% dei telespettatori ha guardato illegalmente OM-PSG

Leggi su Sportface.it

Benjamin Morel, direttore generale uscente della LFP Media, lo ha definito “un fenomeno di dimensioni senza precedenti”. La società commerciale della Lega calcio professionistica francese in mattinata è intervenuta all’ARCOM (Autorità di regolamentazione delle comunicazioni audiovisive e digitali) per presentare alcuni dati sulla lotta alladi contenuti audiovisivi, derivanti da uno studio commissionati all’Ipsos. Secondo quanto emerge il 37% degli spettatori della Ligue 1 non ha seguito il campionato francese su DAZN e beIN Sports, i due broadcaster che trasmettono il torneo dal 16 agosto, ma si è affidato a piattaforme fuorilegge. Ancora più sorprendente, come si legge nel report, il 27% di coloro che guardanoil campionato francese ha approcciato allaa partire da questa stagione.