Perseguitava la ex fidanzata, anche 282 telefonate al giorno

Massa, 28 novembre 2024 – Non si rassegnava alla fine della relazione e tempestava la ex di, arrivando persino a trasferirsi in città dalla Lombardia. Un altro ammonimento per stalking emesso dal questore Santi Allegra. Con questo sono ben 54 provvedimenti di ammonimento per stalking e per violenza domestica nell’ano in corso, mentre nello stesso periodo del 2023 erano stati 14. L’ultimo di tali provvedimenti è stato emesso a carico di un uomo di 37 anni, lombardo, che non si era rassegnato alla fine della relazione sentimentale con la exdi anni 25 di Massa. Fra i due c’era stata una relazione sentimentale durata circa un anno e terminata per volontà della ragazza lo scorso settembre, poiché già durante la relazione l’uomo si era dimostrato particolarmente possessivo e manipolatorio.