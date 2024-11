Mercoledì di pochi sorrisi per l’Italia in Champions | la Juve pareggia a Birmingham il Bologna cade ancora in casa

Leggi su Sportface.it

Un martedì a punteggio pieno grazie a Inter, Atalanta e Milan. Unche invece lascia un pareggio e una sconfitta alle due italiane in gara: lantus strappa un pareggio sul campo dell’Aston Villa, mentre il, pur sbloccandosi in zona gol, subisce la quarta sconfitta in questaLeague per mano del Lille. Finisce 0-0 al Villa Park e per i bianconeri la classifica recita un diciannovesimo posto con 8 punti. Se il torneo finisse oggi, i bianconeri sarebbero ai playoff da non teste di serie, ma in buona compagnia: tra il 17esimo e il 24esimo posto spiccano anche Manchester City e Real Madrid, oltre a Psv, Celtic, Feyenoord, Club Brugge e Dinamo. Serve una svolta ai bianconeri, che stasera in piena emergenza (solo 4 calciatori di movimento in panchina) tengono più palla (54% del possesso) ma calciano meno in porta (11 tiri a 8 per gli uomini di Emery).