Mazzocchi non solo calcio | Prima o poi a Sanremo

Mattatore del gruppo, anima di questo club e riferimento napoletano all’interno del gruppo Napoli: Pasqualeha una passione irrefrenabile per il cantoAccettò il passaggio dalla Salernitana al Napoli per aiutare la sua squadra del cuore in un momento difficile. Ha sempre lavorato a testa bassa, nonostante in squadra nel suo ruolo ci sia un insormontabile capitan Di Lorenzo. Pasquale, però, si sta ritagliando uno spazio importante all’interno dello spogliatoio. Soprattutto per il suo carattere genuino e divertente.Oltretutto, come confermato già in ritiro in estate, l’ex Salernitana è un ottimo cantante. Lo conferma anche Alessandro Buongiorno a Cronache di Spogliatoio: “Cerco di farmi insegnare da. È il cantante, canta veramente bene”. Alla battuta del giornalista Emanuele Corazzi, il difensore azzurro risponde a tono: “Se lo mandiamo a? Sì,o poi sicuramente”.